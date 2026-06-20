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Francisco Pazos Varela

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy sábado, día 20, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Soñeiro. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida de hogar funerario: A las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Sada, 20 de junio de 2026. Funeraria Apóstol