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Herminia Babío Ponte

(Viuda de José Borrazás Salleres) 

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy viernes, día 19, a las siete de la tarde, en la capilla del tanatorio. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial de San Julián de Mondego. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Mondego (Sada), 19 de junio de 2026 Funeraria Apóstol