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Manuel Pan Suárez

Falleció el día 16 de junio, a los 64 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Tanatorio Génesis nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Meicende (Arteixo), 18 de junio de 2026. Funeraria Génesis