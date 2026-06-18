Josefa Iglesias Pena

(Viuda de Alfredo Botana Poisa)

Falleció el día 16, a los 72 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Entierro cenizas: Hoy a las siete y media de la tarde en el cementerio parroquial San Pedro de Visma. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 18 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es