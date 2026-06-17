Pilar Larraz Retornano

(Viuda de Don Antonio Guillén Gochicoa) (“Pilarín” - Floristerias Guillén y Brezo)

Falleció el día 15 de junio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Antonio, José Ángel (+), Teresa, María José, Pilar y Pablo; hijo político, Pepe; nietos, Nuria, Marina y Manuel; hermanos; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY a las CINCO de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca - Mera (Oleiros), recibiendo a continuación cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del Hogar funerario se efectuará a las CUATRO Y CUARTO de la tarde.También se comunica que se oficiará un funeral el próximo VIERNES, día 19 a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Lucía (A Coruña).

Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 17 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.