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Pilar Larraz Retornano

(Viuda de Don Antonio Guillén Gochicoa) (“Pilarín” - Floristerias Guillén y Brezo) 

Falleció el día 15 de junio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Antonio, José Ángel (+), Teresa, María José, Pilar y Pablo; hijo político, Pepe; nietos, Nuria, Marina y Manuel; hermanos; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.

 Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY a las CINCO de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca - Mera (Oleiros), recibiendo a continuación cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. 

Nota: La salida del Hogar funerario se efectuará a las CUATRO Y CUARTO de la tarde.También se comunica que se oficiará un funeral el próximo VIERNES, día 19 a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Lucía (A Coruña). 

Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 17 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.