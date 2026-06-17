Arturo Marzoa Nogueira

Falleció el 16 de junio, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 21 a las doce y cuarto de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Cecebre (Cambre), 17 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.