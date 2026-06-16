  María del Pilar Soto Rilo

(Hija de la Natividad de María)

Falleció el día 14 de junio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy martes, día 16, a las once de la mañana, en la Grande Obra de Atocha (Iñás), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de San Amaro (A Coruña). El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas. Capilla ardiente: “La Grande Obra de Atocha”. Campo do Souto. Rúa As Atochas, nº 2 Iñás (Oleiros).

Iñás (Oleiros), 16 de junio de 2026 Funeraria Apóstol