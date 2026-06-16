  María Enriqueta López Zas

(Enriqueta de Juapito)

Falleció el día 15 de junio, a los 79 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy martes, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación su incineración en la intimidad familiar en el tanatorio crematorio Apóstol de Iñas - Oleiros. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Lañas (Arteixo), 16 de junio de 2026 Funeraria Apóstol