Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  María Enriqueta López Zas

(Enriqueta de Juapito)

Falleció el día 15 de junio, a los 79 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy martes, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación su incineración en la intimidad familiar en el tanatorio crematorio Apóstol de Iñas - Oleiros. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Lañas (Arteixo), 16 de junio de 2026 Funeraria Apóstol