 Manuel Ferreiro Porto

(Jubilado de Telefónica)

Falleció el día de ayer confortado con los Santos Sacramentos, a los 79 ños de edad

l D.E.P. l

Su esposa, María del Pilar Soto Martínez; hijos, Juan Manuel y Verónica Ferreiro Soto; hijo político, Miguel Ángel López; hermanos políticos, María Victoria Soto Martínez y Jorge Vázquez Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA Hora de salida para la cremacion: HOY, a las CUATRO de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar funerario nº 6- Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de junio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.