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  Dolores Regueira Maceiras

(Lolita A Mesoira, viuda de Eduardo Martínez Sánchez)

Falleció el día de 13, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa Capilla: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Cementerio: parroquial de San Cristóbal das Viñas (A Coruña). Hora de salida del tanatorio: hoy, a las seis de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

A Coruña, 15 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es