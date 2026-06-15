 Asunción Mira Figueiral

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su hijo, Manuel; hija política, Maite; nietos, Roberto y Miguel; hermanas políticas, Celsa, Pacita y Regina; sobrinos, Carlos y Mariluz y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy lunes, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Melias-Coles (Ourense). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.

Nota: La salida hogar funerario se efectuará a las TRES Y CUARTO de la tarde. Hogar funerario nº 5 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de junio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.