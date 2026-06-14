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 Teresa Núñez Souto

(Viuda de Guillermo Casal López)

Falleció ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a la seis de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier - Culleredo. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Almeiras (Culleredo), 14 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier