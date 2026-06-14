 María Teresa Seoane Carril

(Marité)

Falleció el día 13 de junio de 2026, a los 75 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias de cuerpo presente: Hoy domingo, día 14, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales. Funeral: Lunes, día 15, a las seis de la tarde en la iglesia de San Esteban de Morás. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Uxes - Morás (Arteixo), 14 de junio de 2026 Funeraria Apóstol