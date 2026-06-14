  María Sabio Lourido

(Viuda de Fernando Babío Iglesias)

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias y entierro: Hoy domingo, día 14, a las doce de la mañana en el cementerio municipal de Sada. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 14 de junio de 2026 Funeraria Apóstol