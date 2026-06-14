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 José Ramón Naveira Couceiro

(Viudo de Julia Domínguez Sánchez)

Falleció el dia de ayer, a los 100 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy domingo. A las seis y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Martiño de Bandoxa, donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4.

O Valle- Bandoxa (Oza Cesuras), 14 de junio de 2026 Funeraria La Merced