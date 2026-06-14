  José María Romero Rodríguez

(Viuda de Marí Josefa Romero Grano de Oro)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier - Culleredo. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Culleredo, 14 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier