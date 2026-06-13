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María Luisa Gómez Barallobre

(Viuda de Joaquin Núñez Lorenzo) 

Falleció el día de ayer, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy sábado, a las once y cuarto de la mañana, en la capilla del Tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio de Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4. Av. Almeiras, nº 63 (Culleredo).

A Barcala (Oleiros), 13 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier