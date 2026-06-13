María José Amigo Varela

Falleció el día 12 de junio, confortada con los Santos Sacramentos, a los 66 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Antonio Javier Fernández Lago; hermana, Lourdes; hermanos políticos, José y Miguel; sobrinos, Iria y Eduardo, Gela y Miguel, y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para la cremación: hoy sábado, a las DOS Y MEDIA de la tarde.

Crematorio: Municipal de Feáns.

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 13 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.