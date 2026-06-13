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María José Amigo Varela

Falleció el día 12 de junio, confortada con los Santos Sacramentos, a los 66 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Antonio Javier Fernández Lago; hermana, Lourdes; hermanos políticos, José y Miguel; sobrinos, Iria y Eduardo, Gela y Miguel, y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Hora de salida para la cremación: hoy sábado, a las DOS Y MEDIA de la tarde. 

Crematorio: Municipal de Feáns. 

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 13 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.