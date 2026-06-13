Francisca Couceiro Manso

Falleció el día 12, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy sábado, a las cinco de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Feás (Aranga). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 3. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 13 de junio de 2026 Funeraria Génesis