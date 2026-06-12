Celia Penedo Porteiro

Falleció el día de ayer, a los 78 años, después de recibir los SantosSacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy viernes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos cuarto del mediodía. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Cillobre - Sésamo (Culleredo), 12 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier