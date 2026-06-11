Antonia Arceo González

(Viuda de Antonio Suárez Mosteiro)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde. Salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de: San Martín de Bandoxa, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº4 (Oza de los Ríos).

Bandoxa (Oza Cesuras), 11 de junio de 2026 Funeraria La Merced