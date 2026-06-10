Visitación Corral Gómez
(Viuda de Rafael Fernández González)
Falleció el día 8 de junio, a los 84 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 4.
Carballo, 10 de junio 2026. Pompas Fúnebres San Antonio