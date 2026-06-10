María Victoria Josefa Novo Pasandín

(Viuda de Don Manuel Moris Amil)

Falleció en el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy miércoles a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia (cementerio nuevo), en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y diez de la tarde.

Pravio (Cambre), 10 de junio 2026. Funeraria Génesis