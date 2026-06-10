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José Mosquera Boquete

(Vecino de Virís – Queixas) 

Falleció el 8 de junio, a los 98 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Queixas (Cerceda), 10 de junio del 2026.  Funeraria San Xulián