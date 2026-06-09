María Liste Vázquez

(Viuda de Manuel Castro Fariña) (Vecina de Bedrobe – Cabaleiros)

Falleció el 7 de junio, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. Salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia: Cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. No se recibe flor. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 9 de junio de 2026. Funeraria San Xulián