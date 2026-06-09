Manuela García Pérez
(Manolita)
Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
l D.E.P. l
Su esposo, Nemesio Blanco Méndez (+); hijos, Francisco Javier, Juan Carlos e Isabel; hijos políticos, Olimpia, Loli y Pablo; nietos, Javi, Alex, Gonzalo y Laura; hermanos, Juan José (+), Arturo (+) y Teresa (+), tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeras).
Hogar funerario nº5 - Plaza Palloza.
Pésames: pesames@pompascoruna.com.
A Coruña, 9 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.