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Manuela García Pérez

(Manolita) 

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Nemesio Blanco Méndez (+); hijos, Francisco Javier, Juan Carlos e Isabel; hijos políticos, Olimpia, Loli y Pablo; nietos, Javi, Alex, Gonzalo y Laura; hermanos, Juan José (+), Arturo (+) y Teresa (+), tíos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. 

Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE de la mañana. 

Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeras). 

Hogar funerario nº5 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 9 de junio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.