Valentín Rodríguez Valiño

Falleció el 7 de junio de 2026 a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy lunes, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cuiña (Oza - Cesuras). Nota: La Misa de ánimas se celebrará el viernes, día 3 de julio, a las siete de la tarde en la misma iglesia.

Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Callobre (Oza - Cesuras), 8 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.