María Rosa Mouriño Naveira

(Marrosa) (Viuda de José Brea Ferreiro)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Rocío, Eva y Betty; hijos políticos, José Manuel Campos Díaz y José Manuel Santos Varela; nietos, José Manuel, Rocío, Efraín y Javier Campos Brea, Sara y Roberto Vázquez Brea, Elisabet (†) y Verónica González Brea; nieto político, Alexandre Rodríguez Paz; biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen la tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las SEIS de la tarde, en la Iglesia de Santa Mariña de Beira, a continuación recibirá sepultura en el cementerio, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.

Nota: La salida del Tanatorio se efectuara a las CINCO Y CUARTO de la tarde

Tanatorio “Génesis” nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9 Polígono La Grela Bens (A Coruña). Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

Beira (Carral), 8 de junio de 2026. Funeraria Génesis