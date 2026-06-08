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Laura Conde Paderne

Falleció el día de ayer, a los 47 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy lunes, a las ocho y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 8 de junio de 2026.  Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es