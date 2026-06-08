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Josefa Naveira García

(Fina de la Asociación del Norte)

Falleció el día 6 de los corrientes, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes. Salida tanatorio: A las seis y media de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las siete. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Mamed de Bragad (Oza - Cesuras). Nota: el viernes, día 12, a las seis de la tarde, se oficiará una misa en la capilla de Nuestra Señora del Amparo. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 1. Ctra. del Cementerio s/n.

Infesta (Betanzos), 8 de junio de 2026.  Funeraria Mariano