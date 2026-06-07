Gloria Ventoso Ramos

(Viuda de Carlos Vázquez Graña)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy domingo, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 7 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es