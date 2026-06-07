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Elena Naya Guimarey

(Hermana de Ernesto) 

Falleció el día de ayer, a los 99 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós (Oleiros). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

A Gándara (Oleiros), 7 de junio de 2026.  Funeraria-Tanatorio San Javier