Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Elisa Carnota Mosquera

Falleció el día 4, a los 100 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy sábado, a las doce y media del mediodía, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Sigrás (Cambre), 6 de junio de 2026.  Funeraria-Tanatorio San Javier