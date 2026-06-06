Elisa Carnota Mosquera

Falleció el día 4, a los 100 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy sábado, a las doce y media del mediodía, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Sigrás (Cambre), 6 de junio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier