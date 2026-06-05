María Nieves Rodríguez Núñez

(Viuda de Manuel Brandariz Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy viernes, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Alvedro (Culleredo), 5 de junio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier