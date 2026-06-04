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Samuel Juan Barbeitos Carvalho

Falleció el día 2 de junio de 2026, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy jueves, día 4 a la una de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Una menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Arteixo, 4 de junio de 2026 Funeraria Apóstol