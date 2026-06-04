María Eugenia Pérez Pérez

(Viuda de Don José Varela Míguez)

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier. Tanatorio-Crematorio San Javier, sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cambre, 4 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier