Julia Candal Sánchez

(Viuda de José Pérez Rama)

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Pedro de Ardemil (Mesón de Vento). Tanatorio-Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Vilaboa (Culleredo), 4 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier