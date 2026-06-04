Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Julia Candal Sánchez

(Viuda de José Pérez Rama) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Pedro de Ardemil (Mesón de Vento). Tanatorio-Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Vilaboa (Culleredo), 4 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier