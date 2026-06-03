Manuel García Mazás

(Manolo Lavandeira)

Falleció el día de ayer, a los 88 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2.

Anceis (Cambre), 3 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier