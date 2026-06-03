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José Novo Fernández

(Café Cervera) 

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Vilasantar, hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 3 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es