José Novo Fernández

(Café Cervera)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Vilasantar, hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 3 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es