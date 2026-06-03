Concepción Vivero Vázquez
(Viuda de José Serén Vázquez – O Cidre) (A Rabuda)
Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio-Cela (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.
Armental - Pravio (Cambre), 3 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier