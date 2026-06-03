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Concepción Vázquez Penela

(Viuda de Darío Díaz Rodríguez) 

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Iglesia parroquial de San Martín de Orto - Abegondo, hoy, a las siete de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, Fogar Lembranzas.

A Coruña, 3 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es