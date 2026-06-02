 Carmen Pena Mira

(Viuda de Manuel Doldán Ambroa)

Falleció el día 31 de mayo de 2026, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Asistencia al funeral de cuerpo presente: Hoy martes, día 2, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Chamín, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Chamín (Arteixo), 2 de junio de 2026 Funeraria Apóstol