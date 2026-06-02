Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  Carmen Ferreiro Barral

(Viuda de Don Rafael Mosquera Mosquera)

Falleció el día ayer, a los 85 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Martín de Tiobre. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Braxe (Betanzos), 2 de junio de 2026 Funeraria Mariano