  Carmen Ferreiro Barral

(Viuda de Don Rafael Mosquera Mosquera)

Falleció el día ayer, a los 85 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Martín de Tiobre. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Braxe (Betanzos), 2 de junio de 2026 Funeraria Mariano