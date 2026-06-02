Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Anselmo Juan Iglesias Pena

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy martes, a las cinco y media de la tarde. Cementerio: parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: hoy, a las seis y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 2 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es