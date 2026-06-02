 Anselmo Juan Iglesias Pena

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy martes, a las cinco y media de la tarde. Cementerio: parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: hoy, a las seis y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 2 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es