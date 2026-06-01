Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel López Naya

(Manolo das Crejas) 

Falleció el día 30 de mayo de 2026, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral, hoy lunes, día 1, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, y a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

Arteixo, 1 de junio de 2026.  Funeraria Apóstol