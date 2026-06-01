Manuel López Naya

(Manolo das Crejas)

Falleció el día 30 de mayo de 2026, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral, hoy lunes, día 1, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, y a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

Arteixo, 1 de junio de 2026. Funeraria Apóstol