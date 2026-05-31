María del Carmen Espiñeira Segade

(Viuda de José Novas Longueira)

Falleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Vilaboa (Culleredo), 31 de mayo de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier