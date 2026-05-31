Manuel Pedreira Ponte

(Viúvo de María Sánchez Taboada) (“Xa descansas cos que tanto quixeches”)

Faleceu o día de onte, aos 89 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia. agradece os favores e mostras de condolencia, e expresa as súas máis sentidas grazas a todas aquelas persoas que acompañan nestes momentos de dor. Día do enterro: hoxe domingo. Saída da casa morturia: ás catro e media do serán. Hora do enterro: ás cinco do serán. Funeral de corpo presente. Igrexa e cemiterio parroquiais de San Salvador de Trasanquelos (Oza Cesuras). Casa mortuoria: Velatorios La Merced. A Travesa, nº 4 (Oza - Cesuras).

Trasanquelos (Oza Cesuras), 31 de maio do 2026. Funeraria La Merced