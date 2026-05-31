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Josefa Couceiro Rodríguez

(Supermercado Xelo) (Viúva de Don Manuel Fernández Varela) 

Faleceu aos 93 anos de idade, rodeada da súa familia. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. Saída do tanatorio: Hoxe domingo, ás cinco da tarde. Igrexa e cemiterio parroquial de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). Na celebración dominical do día 7, ás once da mañá, rezárase polo seu eterno descaso na misma igrexa. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, salanº 3.

Mabegondo (Abegondo), 31 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.