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José Manuel Ruzo Vázquez

Falleció el 30 de mayo de 2026, a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy domingo, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). Nota: La celebración dominical del día 14 de junio, a las once de la mañana, se rezará por su eterno descanso en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Mabegondo (Abegondo), 31 de mayo de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.