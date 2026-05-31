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Amalia Pereiro Barreiro

(Viuda de Don José Luis Fernández Villar) 

Falleció el día ayer, a los 94 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano. Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos, 31 de mayo de 2026.  Funeraria Mariano